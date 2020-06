ADO Den Haag in zee met Dusseldorp BMW

Mohammed Hamdi, algemeen directeur van ADO Den Haag, is blij met de overeenkomst. ,,Het is, zeker in deze periode, bijzonder om met een aansprekend bedrijf als Dusseldorp BMW een partnerschap voor vijf jaar te mogen sluiten", verklaart hij via de officiële kanalen van de club. ,,In alle opzichten is dit een aantrekkelijke overeenkomst voor ADO Den Haag, die ondanks de huidige tijd bijdraagt aan de gewenste commerciële groei.”