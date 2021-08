ADO Den Haag laat Polley voor anderhalve ton alsnog naar Heracles vertrekken

Het hing al even in de lucht en nu is daar eindelijk de bevestiging: Robin Polley (22) verlaat ADO Den Haag en tekent voor drie jaar bij Heracles. De 22-jarige rechtsback levert de Haagse Keuken Kampioen Divisionist nog 150.000 euro op.

Bij Sparta en FC Twente verwierf de Ghanees Prince Polley in de jaren tachtig en negentig de status van cultvoetballer. Nu trekt ook zijn zoon ook naar het oosten van Nederland om daar te voetballen. Robin Polley hoopt in Almelo wel door te breken in de eredivisie, iets wat hem sinds 2017 niet lukte in Den Haag. Zo speelde de voormalige jeugdspeler van Feyenoord de afgelopen twee seizoenen op huurbasis bij FC Dordrecht in de eerste divisie.

Lees ook PREMIUM Is ADO wanhopig? Ondanks het laten verlopen van alle deadlines krijgt Cosinus Group toch weer een kans

Hoewel Heracles al eerder belangstelling toonde, liet ADO Den Haag hem aanvankelijk niet gaan. Polley had immers nog een doorlopend contract in Den Haag. Nu ADO 150.000 euro voor de rappe rechtsachter kan krijgen, is de deal alsnog beklonken. Met deze transfersom heeft het armlastige ADO weer iets meer budget om bijvoorbeeld Thomas Verheydt en Gregor Breinburg binnen te halen.

Quote Polley heeft interessan­te voorwaar­den om door te groeien en past in onze manier van spelen. Tim Gilissen, Heracles

Waar Polley bij ADO Den Haag nooit echt in de plannen voorkwam, geloven ze bij Heracles wel in zijn potentie om het op termijn in de eredivisie te laten zien. „Polley wordt gehaald met het oog op de toekomst. Hij heeft interessante voorwaarden om door te groeien en past in onze manier van spelen”, zegt technisch directeur Tim Gilissen.