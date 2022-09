ADO Den Haag legt aanvaller Ricardo Kishna (27) voor één seizoen vast

Biljarter Glenn (32) kon in Zuid-Ko­rea amper over straat: ‘In restau­rants hoefde ik niet te betalen’

De Zuid-Koreaanse avonturen van biljarter Glenn Hofman (32) zitten erop. De Hagenaar vertelt over het bijzondere leven in het biljartgekke land, waar hij amper normaal over straat kon en overal handtekeningen moest uitdelen. ,,In Seoul zijn wel 20.000 biljartzalen, in Nederland hebben we er 200.”

21 september