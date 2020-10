ADO Den Haag mist één speler door corona in bekerduel tegen Sparta

Waarom Vicente Besuijen voor zijn familie zo graag bij ADO Den Haag wil shinen

18 oktober In de eerste overwinning van het seizoen, uit bij VVV, was Vicente Besuijen de uitblinker bij ADO Den Haag. De 19-jarige aanvaller, geboren in Colombia en geadopteerd door een Nederlands gezin, zag hoe trots het zijn ouders maakte. En daar voetbalt hij voor.