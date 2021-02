ADO Den Haag moet wachten op winterversterkingen: El Khayati niet fit genoeg, Janmaat geblesseerd

video De eerste Westlandse schaatsers bereiken Vlaardin­gen, maar vraag niet hoe: ‘Een maat is door het ijs gezakt’

11 februari Westlanders willen vanaf De Bonte Haas in Wateringen naar het centrum van Vlaardingen schaatsen. Dat is traditie. Het ijs is op veel plaatsen eigenlijk veel te dun voor een dergelijke expeditie. ,,Wij zijn onderweg al een maat kwijtgeraakt. Hij is door het ijs gezakt.”