ADO Den Haag onderuit in laatste oefenwedstrijd

Na knappe zeges op Athletic Bilbao en Panathinaikos is ADO Den Haag gisteren niet geslaagd voor de laatste test van de voorbereiding. Aris Thessaloniki won met 0-2 op een letterlijk en figuurlijk heet avondje in Den Haag.

De gemoederen liepen gisteravond haast net zo hoog op als de temperatuur tijdens de oefenwedstrijd van ADO Den Haag tegen Aris Thessaloniki. In de eerste helft legde scheidsrechter Christiaan Bax het ‘vriendschappelijke’ duel zelfs even stil, na twee opstootjes. De Grieken, die een week later aan de competitie beginnen, appelleerden constant en zochten met name Lex Immers steeds op.

Eén van de positieve punten van gisteravond was dat ADO net als eerder in de voorbereiding teamgeest toonde. Als een zwerm bijen om een korf zoemden de ADO-spelers om het kluitje bakkeleiende spelers. Immers werd ontzet, waarop Bax de spelers naar binnen stuurde.

Het stond toen nog 0-0. ADO had wel de beste kansen gehad. Nasser el Khayati speelde zichzelf knap vrij, maar schoot naast. Ook Erik Falkenburg kwam – in twee instanties – niet tot scoren. Een week voor de competitiestart in eigen huis tegen FC Emmen is hij nog altijd gelegenheidspits bij afwezigheid van Yuning Zhang (Asian Games) en de nog niet aangetrokken vervanger van Bjørn Johnsen.