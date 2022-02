ADO Den Haag - Telstar uitgesteld vanwege schade aan stadion

Het stadion van ADO raakte afgelopen vrijdag flink beschadigd door storm Eunice. Delen van het dak waaiden los en kwamen op de weg terecht. Als gevolg daarvan is er een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van het gebouw. Daaruit is gekomen dat er in ieder geval aanstaande vrijdag nog niet in het stadion gespeeld kan worden. De wedstrijd op een andere locatie spelen, was op deze korte termijn ook niet haalbaar.