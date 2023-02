ADO Den Haag verslaat NAC Breda en blijft voor zevende keer op rij ongeslagen, Verheydt krijgt rood

Ricardo Kishna blijft bij ADO en hoopt dat extra meters hem rest van seizoen fit houden: ‘Dan is dat het waard’

Ricardo Kishna maakte tegen VVV-Venlo (0-0) voor het eerst in anderhalve maand weer eens speelminuten voor ADO Den Haag. Een topfitte Kishna maakte na afloop duidelijk in Den Haag te blijven, waarmee trainer Dick Advocaat een belangrijke talisman in de strijd om promotie binnen heeft.

28 januari