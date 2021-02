ADO Den Haag Vrouwen geeft vol gas in de beker: ‘Als we zo spelen, kunnen we ze allemaal pakken’

Het is een race tegen de (avond)klok voor ADO Vrouwen, dus vragen ze trainer Sjaak Polak op te schieten

30 januari Een race tegen de klok, dat is het voor sommige speelsters van ADO Den Haag Vrouwen geworden. Het lukt hen soms maar net om voor het ingaan van de avondklok thuis te zijn. Een uitlopende training of een vertraging in het openbaar vervoer en ze zijn niet om 21.00 uur binnen. ,,Ik kijk veel vaker op mijn horloge dan vroeger.”