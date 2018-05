ADO Den Haag weer tegen Laakkwartier

Derde divisie Westlandia mist nacompeti­tie

21 mei Westlandia speelt ook volgend seizoen in de derde divisie van het zondagvoetbal. De 1-3 nederlaag in de laatste thuiswedstrijd tegen UNA maakte de formatie van trainer Edwin Grünholz kansloos voor plaatsing voor de nacompetitie. De overwinning voor UNA was voor de statistieken. Jong Vitesse hield door eigen 4-1 winst op Blauw Geel’38 de marge van zes punten en werd kampioen.