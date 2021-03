ADO Den Haag wil van Chinese eigenaar af, betalingen blijven al maandenlang uit

Kramer blij met vechtlust bij ADO Den Haag: ‘Dat is ook ons enige redmiddel’

26 februari Voorafgaand aan de zoveelste beladen kraker in korte tijd kan ADO Den Haag volgens trainer Ruud Brood en spits Michiel Kramer bouwen op de mentaliteit die de ploeg woensdag tegen Willem II toonde. ,,Dat is het enige redmiddel om wedstrijden te gaan winnen”, was Kramer duidelijk.