ADO Den Haag wint op zouteloze namiddag in leeg Cars Jeans Stadion van VVV

ADO Den Haag heeft in een leeg Cars Jeans Stadion met 2-0 gewonnen van VVV Venlo. In het uitgestorven stadion boeide het duel tussen de twee clubs die vorig jaar rechtstreeks uit de eredivisie degradeerden nauwelijks.

De vreugdekreet van Sem Steijn weergalmde door het uitgestorven Cars Jeans Stadion. De bedoeling was dat elk Haags doelpunt in de eerste helft enthousiast gevierd zou worden met een bomvolle kids-tribune. De kaartverkoop van de korte zijde naast het uitvak had in aanloop naar ADO Den Haag - VVV Venlo stormgelopen. Maar door de laatste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bleef het stadion leeg.

Het gevolg was een zouteloze namiddag in Den Haag. Het voortkabbelende duel tussen de twee clubs die vorig seizoen rechtstreeks uit de eredivisie waren gedegradeerd, boeide nauwelijks. Het was dat de openingsfase nog levendig en interessant was. Met een grote kans voor VVV al na twintig seconden. Yahcuroo Roemer brak aan de linkerkant van het veld door, maar stuitte op ADO-keeper Luuk Koopmans.

Drie minuten later viel het eerste doelpunt van de wedstrijd dus aan de andere kant. Het was een mooie treffer van de deze week 20 jaar geworden Sem Steijn. Op de rand van het strafschopgebied draaide hij zichzelf met twee goede kapbewegingen vrij en schoot hij keurig raak in de verre hoek.

Gemiste kansen

Vanaf dat moment had de thuisploeg het duel stevig in handen. Het was aan een gebrek aan scherpte bij Vicente Besuijen te wijten dat ADO de wedstrijd niet meteen op slot gooide. De buitenspeler, terug in de basis nadat hij tegen Almere City op de bank moest beginnen, miste twee grote kansen. De eerste omdat hij de bal niet onder controle kreeg, de tweede omdat keeper Delano van Crooij kon redden.

Daarna creëerden beide ploegen nauwelijks nog kansen. Wel werd er nog een keer gescoord. Thomas Verheydt benutte in de tweede helft een strafschop na een overtreding op Ricardo Kishna. De Haagse clubtopscorer juichte richting een andere lege korte zijde. De Aad Mansveld tribune was niet gevuld met fanatieke aanhang, maar met spandoeken. ‘Geef het volk Brood en spelen’, stond er. En ‘Kut Korona’. Het omschreef de sfeer in het Cars Jeans Stadion feilloos.

