ADO Den Haag zet assistenten van Rankovic per direct terug naar de jeugd

Na evaluaties met het technisch hart van de club werd duidelijk dat er spanningen waren tussen Rankovic en zijn assistenten Santoni en Hoogendorp. Om escalaties te voorkomen heeft de clubleiding nu besloten om de technische staf te halveren. Santoni en Hoogendorp gaan nu in de jeugdopleiding van ADO werken. Er is nog niet gesproken over wie de assistent-trainers moeten gaan vervangen. Die beslissing wordt over het thuisduel met FC Twente van aanstaande zaterdag heen getild.

Het is al even onrustig bij ADO. Afgelopen weekeinde werd rondom de competitiewedstrijd tegen PSV duidelijk dat er wederzijdse onvrede is tussen trainer Rankovic en het technische hart van de club. En binnen de technische staf dreigde het dus te escaleren. Met deze beslissing wil de clubleiding van ADO ervoor zorgen dat de rust terugkeert in de selectie en de spelers geen last hebben van de situatie.