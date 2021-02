ADO Den Haag ziet toch weer toekomst in Michiel Kramer: ‘Hij zal altijd beste beentje voorzetten’

ADO Den Haag moet wachten op winterver­ster­kin­gen: El Khayati niet speelge­rech­tigd, Janmaat gebles­seerd

18:50 ADO Den Haag moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV nog zonder aanwinst Nasser El Khayati doen. De aanvallende middenvelder is nog niet speelgerechtigd. Ook verdedigers Daryl Janmaat en Peet Bijen ontbreken nog in de wedstrijdselectie.