ADO dicht bij komst verdediger Matteo Waem, tekent driejarig contract

Rosalin op zee Rosalin Kuiper eindigt derde in The Ocean Race: ‘Het avontuur van mijn leven is afgesloten’

Rosalin Kuiper (27) doet mee aan de zwaarste en gevaarlijkste zeilwedstrijd ter wereld: The Ocean Race. De Zoetermeerse zeezeiler is de enige Nederlandse deelnemer die in deze editie meevaart en vertelt hieronder over haar ervaringen.