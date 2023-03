ADO droomt van bekerstunt bij PSV, maar hinkt op twee gedachten: ‘Periodetitel is prioriteit’

Oeuvre­prijs Yara van Kerkhof, Michelle Dekker verkozen tot Sportvrouw van het Jaar

In het Stadstheater in Zoetermeer zijn bij het Zoetermeers Sportgala onder anderen Michelle Dekker en Douwe Amels in de prijzen gevallen. Voor shorttrackster Yara van Kerkhof was er aan het einde van het gala een verrassing.