ADO en de VAR nog geen vrienden, zien ook Van der Ende en Jol

ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk was na afloop van de tweede competitiewedstrijd van het seizoen zeer boos. Zelfs de gloednieuwe VAR kon die dag niet voorkomen dat ADO in zijn ogen een onterechte penalty en een buitenspeldoelpunt tegen kreeg. De 'Vreselijke Arbitrale Ravage' noemde hij het systeem voor de camera van Fox Sports en in de persconferentie gaf hij even later aan dat hij denkt dat zijn team VAR-gevoelig is.