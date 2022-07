ADO en Hagenaar Elano Yegen raken het niet eens over transfer, arbitragezaak dreigt

Haagse kickbokser Jan (24) tekent droomcon­tract bij Glory: ‘Knippen, scheren, vechten, ik doe het allemaal’

Kickbokser Jan Kaffa (24) uit Den Haag heeft een contract bij Glory getekend. Dat maakte de internationale organisatie via haar officiële kanalen bekend. De Hagenaar zal op 21 augustus in Japan in de gewichtsklasse tot 65 kilo tegen Kosei Yamada zijn Glory-debuut maken.

