ADO en Kuyt boeken op bezoek bij PEC eindelijk weer eens een zege

ADO Den Haag en Dirk Kuyt hebben op bezoek bij PEC Zwolle eindelijk weer eens een zege geboekt. De Haagse ploeg had het in Zwolle niet makkelijk, maar won dankzij een eigen doelpunt van Bart van Hintum wel: 1-2.

De mislukte voorzet van Joël Zwarts, daarna het tikje in eigen doel van PEC Zwolle-verdediger Bart van Hintum. Het tweede ADO Den Haag-doelpunt paste perfect bij het duel in Overijssel, waarin het voor de Haagse ploeg bepaald niet tegenzat en PEC genoeg kansen kreeg om ADO te pijnigen. Dat deden de Zwollenaren echter niet, waardoor Dirk Kuyt met zijn ploeg zijn eerste zege in vier duels boekte.

Het had eigenlijk een overwinning moeten zijn die ADO misschien wel de eerste periodetitel op had moeten leveren. Of in ieder geval een aanzet daartoe had moeten geven, waarna over twee weken tegen Jong PSV de prijs definitief kon worden binnengehaald. Het was in ieder geval waar alles en iedereen rondom de club voorafgaand aan het seizoen naar streefde.

Vertrouwen

De realiteit was in Zwolle na een dramatische seizoenstart heel anders. Maar wat de ADO-spelers zich vanavond dondersgoed leken te beseffen, is dat in het oosten van het land wél iets heel anders kon worden gewonnen: vertrouwen. En dat was ook hetgeen de ploeg na negentig minuten aan het duel overhield.

Natuurlijk had de ploeg van Dirk Kuyt het ook een hele periode héél moeilijk en mocht het van geluk spreken dat het niet op een ruimere achterstand kwam. Maar dat de ploeg in alles een ander team oogde dan tijdens de eerste zeven duels van dit seizoen, is óók een feit. Plots lukten er dingen die we dit seizoen nog helemaal niet zagen lukken bij de Hagenaars.

Stoïcijns

Een kleine selectie daaruit? ADO oogde in balbezit vast, aanvallers Joël Zwarts en Xander Severina zorgden voortdurend voor gevaar en vooral de ADO-spelers leken stoïcijns en geen moment onder de indruk van de sfeer in het goedgevulde MAC³PARK stadion. Dat en een behoorlijke portie geluk hield ADO op de been tegen de tot vanavond ongeslagen koploper.

De Haagse ploeg keek na een half uur tegen ‘maar’ een 1-0 achterstand aan, door een doelpunt van Thomas van den Belt. De PEC-middenvelder kon vogelvrij op Hugo Wentges af en schoot de bal onder de ADO-goalie door.

Volledig scherm Met een mislukte voorzet, waar een eigen doelpunt uit viel, was Joël Zwarts van grote waarde voor ADO. © Pro Shots / Niels Boersema

Maar daarna ontstond een duel waarin ADO weliswaar niet groots speelde, maar ook weinig meer in de problemen kwam. Via Severina, de gevaarlijkste man aan ADO-kant in Zwolle, maakte het vervolgens vlak voor rust gelijk. De buitenspeler zag zijn schot nog worden geblokt, maar Verheydt tikte de bal vervolgens wél binnen. Eindelijk weer een doelpunt voor Verheydt, die bezig was aan zijn langste periode zonder doelpunt voor ADO.

Hartenlust

De treffer van de ADO-aanvoerder, wat Verheydt door de blessure van Boy Kemper is, maakte dat ADO de rust inging met een goed gevoel. Dat zou het daarna de rest van de wedstrijd behouden. PEC viel naar hartenlust aan, maar ADO liet zich er niet door van de wijs brengen en sloeg in minuut 63 zelf toe. Een mislukte voorzet van Zwarts werd door PEC-verdediger Van Hintum in eigen doel gewerkt.

Daarna was het voor ADO zaak om stand te houden. Daar slaagde de volwassen ogende ploeg van Kuyt in, zij het soms met hangen en wurgen en meer geluk dan wijsheid. ADO speelde geen moment echt groots en creëerde daarna nog slechts één grote kans (een kopbal van Verhedydt), maar trok de overwinning wel over de streep.

Lek boven

ADO verliet Zwolle daardoor met een glimlach en dat is na een dramatische periode, die alles en iedereen bij de Haagse club zo snel mogelijk zal willen vergeten, veel waard. Dat het lek boven is, is te vroeg om te stellen. Maar feit is wel dat ADO in Zwolle aan vertrouwen heeft gewonnen.

Na de interlandperiode moet hierop worden voortgeborduurd door ADO, dat tegen Jong PSV dan direct de toon wil zetten. Daarna begint de tweede periode, waarin ADO wél om de prijzen mee hoopt te doen.

