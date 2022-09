ADO en Kuyt missen spelers met X-factor en creativiteit en winnen ook niet van Jong AZ

De slechte seizoensstart van ADO Den Haag en Dirk Kuyt blijft maar voortduren. Een Haags tiental zonder creativiteit gaf in eigen stadion tegen Jong AZ een voorsprong weg en mocht blij zijn dat het er in de slotfase nog een gelijkspel uitsleepte: 2-2.

Achteloos legde hij de ballen vorig seizoen neer waar hij wilde. En ogenschijnlijk moeiteloos hielp hij ADO Den Haag soms over het dode punt heen, door van niets iets te maken of met een geniale actie. Ricardo Kishna was vorig seizoen een speler met de X-factor, degene die ADO van creativiteit voorzag, in een elftal wat daar toen al niet van overliep.

Dat ADO juist een type-Kishna, of in ieder geval een creatieve speler, lijkt te missen dit seizoen, werd in het Bingoal Stadion vrijdag pijnlijk duidelijk. Aan de bal was het tegen Jong AZ een stuk vaster dan uit tegen Willem II en spits Thomas Verheydt werd met name in de eerste helft beter bereikt dan dit seizoen eerder het geval was. Maar grote delen van de wedstrijd breide ADO zich, zonder écht gevaarlijk te worden, naar het Jong AZ-doel.

Gebrei

Juist in dit soort duels, waarin de ploeg van Kuyt veel balbezit heeft, moet dan een speler opstaan die vanuit het gebrei iets kan creëeren. Die spelers heeft ADO ook wel. Neem Max de Waal, een flegmatieke ‘tien’ die in de voorbereiding indruk maakte met zijn begaafde techniek en zijn steekpassjes.

Of Xander Severina, een linkspoot met een prima passeerbeweging en een bij vlagen piekfijne voorzet. Dat etaleerde hij in het duel met Jong AZ ook, waarmee hij aan de basis stond van de Haagse openingsgoal. Verheydt kopte uit een voorzet van Severina op de doelman van Jong AZ, waarna Joël Zwarts in de rebound de 1-0 binnenschoot.

Creativiteit

Maar buiten dat moment van Severina, was het tegen Jong AZ bijzonder karig wat betreft verrassende acties in aanvallend opzicht. Natuurlijk, voor Severina is het als basisspeler pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau en De Waal speelt ook nog niet al te lang in Den Haag. Maar feit is wel dat spelers van wie ADO erop had gerekend dat zij creativiteit zouden brengen, dat nu niet doen. En dat andere spelers dat al helemaal niet lijken te kunnen doen.

Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de punten, de overwinningen. Maar punten ontstaan in de meeste gevallen óók door goed voetbal of spelers die uit het niets het verschil kunnen maken, spelers met de X-factor. En als die ontbreken en de verdediging ook behoorlijk lek is, zoals tegen Jong AZ ook weer het geval was, wordt het lastig.

Volledig scherm Dirk Kuyt. © Pro Shots / Toon Dompeling

In de slotfase werd het wat creativiteit en kansen betreft wel beter, maar dat had voornamelijk te maken met het feit dat ADO tegen een 1-2 achterstand en opportunistischer ging spelen. Door Soulyman Allouch kwam Jong AZ halverwege de tweede helft namelijk op hoogte.

Doekje voor het bloeden

Via Zico Buurmeester ging de Alkmaarse beloftenploeg er in de slotfase op en over, nadat ADO door een domme tackle van Jordy Wehrmann met een rode kaart tot gevolg met tien man kwam te staan. Dat Amar Catic in de slotfase met een knap schot vanuit een moeilijk hoek nog een punt redde, was slechts een doekje voor het bloeden.

ADO mist creativiteit en dat is simpelweg een serieus probleem, zeker gezien de twee wedstrijden die in de komende zeven dagen op het programma staan. Eerst wacht de Haagse ploeg maandag de taak om in een lege Galgenwaard Jong FC Utrecht te verschalken, waarna PEC Zwolle een aantal dagen later in Zwolle de tegenstander is.

Onvoorstelbaar

Dat ADO maandag een seizoensprimeur gaat beleven, namelijk het boeken van een uitzege, is na de wedstrijd tegen Jong AZ dan ook een onmogelijk voorstelbare gedachte. Winnen in Utrecht lukte vorig seizoen overigens wel, met 1-4. Maar toen stonden er wél creatievelingen in het elftal en spelers die echt het verschil kunnen maken, zoals Kishna.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.