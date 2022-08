ADO en verdediger Yegen komen er niet uit, arbitragecommisie wil trainer Kuyt horen

Dit gebeurde volgens de club nadat Yegen hoorde dat ADO tóch een geldbedrag wilde van de Turkse club Altinordu, de club die Yegen deze zomer in had willen lijven. Volgens het kamp-Yegen was, zoals eerder door deze krant al gemeld , echter in een eerder stadium afgesproken dat Yegen transfervrij mogen vertrekken bij ADO. Dit zou gebeurd zijn tijdens de contractonderhandelingen tussen ADO en Thomas Verheydt, die met Ris dezelfde zaakwaarnemer heeft als Yegen.

Onder een auto

De verdediger is na het conflict met ADO, vanaf 9 juli, niet meer op de club verschenen, wat ADO kwalijk vindt. Dat ziet het kamp-Yegen anders. Dat stelt dat de Haagse club zich niet om hem heeft bekommerd en niets van zich heeft laten horen. ,,Ik had wel onder een auto kunnen liggen of dood kunnen zijn, maar de club heeft me nooit gebeld waar ik was of verbleef. Dat vind ik kwalijk”, aldus Yegen zelf.