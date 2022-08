ADO gaat zich versterken met Franse middenvelder van satellietclub Estoril

Titouan Thomas speelde in de jeugdopleiding van Olympique Lyon en tekende afgelopen zomer een contract bij Estoril, dat op het hoogste niveau in Portugal uitkomt. Die club is, net als ADO, in handen van Globalon Football Holdings. Bij Estoril is Ignacio Beristain de president, terwijl de Spanjaard bij de Haagse club de voetbaladviseur is. Toevallig lijkt de aanstaande transfer dan ook niet.