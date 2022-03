ADO haalt Braziliaan Pires uit Oekraïne, aanvaller tot eind van seizoen in Haagse dienst

Pires is een rechtsbenige aanvaller, die bij voorkeur uitkomt als linksbuiten. Bij de huidige nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie heeft hij een contract getekend tot het einde van het seizoen. Hij komt per direct over van de Oekraïense club.

,,Vanwege de huidige situatie in Oekraïne ligt de nationale competitie op dit moment noodgedwongen stil”, meldt ADO via haar officiële kanalen. ,,Daardoor zijn de contracten van buitenlandse spelers uit de Premjer Liha tijdelijk opgeschort.”

Europa League

De aanvaller speelde eerder in de jeugd van Red Bull Brasil en maakte in 2014 de overstap naar Europa door te verkassen naar Red Bull Salzburg. Daar speelde Pires in de Europa League en nam hij deel aan kwalificatiewedstrijden voor de Champions League. Ook met een van zijn latere clubs Austria Wien speelde hij in totaal twaalf duels in de Europa League.