ADO haalt ene na de andere speler, maar creëert nog altijd weinig tot niets

Na de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn de alarmbellen in Den Haag alweer luider gaan rinkelen. ADO wacht al sinds 19 januari op een overwinning in een officieel duel en tijdens de eerste wedstrijd tegen Heracles en het thuisduel met FC Groningen van gisteren bleek dat niet verliezen voorlopig het hoogst haalbare is voor de ploeg van trainer Aleksandar Rankovic.