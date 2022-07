ADO haalt Franse aanvaller naar Den Haag en heeft achtste versterking binnen

De 22-jarige Malik Sellouki speelde in de jeugd voor onder andere AS Monaco en Cannes, voordat hij in de zomer van 2020 tekende voor OGC Nice. In vier wedstrijden in de Ligue 1 kwam hij tot één treffer. Vorige jaar verruilde de aanvaller Nice voor NK Maribor.

,,De afgelopen weken hebben we spelers voor meerdere posities vastgelegd, maar we waren nog steeds op zoek naar een extra aanvallende versterking. Met de komst van Sellouki hebben we voorin meer opties erbij gekregen”, zegt technisch manager Daryl Janmaat. ,,Hij is een multifunctionele aanvaller die zowel links als rechts in de aanval kan spelen.”

Nagenoeg compleet

Trainer Dirk Kuyt beschikt al in een vroeg stadium van de voorbereiding over een nagenoeg complete selectie. ADO legde eerder namelijk al de transfervrije verdedigers Daryl Werker, Dirk Carlson en Gylermo Siereveld en aanvaller Abdel Belardi vast. Daarnaast spelen ook Max de Waal, Joël Zwarts en Jordy Wehrmann komend seizoen (op huurbasis) in het groen-geel.

