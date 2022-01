ADO haalt met Alessandro Damen de gewenste doelman, Sem Steijn blijft ‘honderd procent’

ADO-trainer Ruud Brood zei na de wedstrijd tegen De Graafschap al dat hij hoopte dat zijn selectie nog kon worden versterkt. Na het wegvallen van een flink aantal ervaren spelers is de Haagse ploeg de laatste weken ineens dun in het spelersmateriaal komen te zitten. ,,Ik hoop wel dat er nog spelers bij kunnen komen, maar ik denk niet dat het makkelijk gaat”, zei de trainer. ,,We moeten kijken wat de komende dagen doen, misschien wordt er ineens toch creativiteit getoond.”

Een dag later is aan de meest nadrukkelijke wens van de trainer in ieder geval gehoor gegeven, want het allerliefste wilde Brood er een nieuwe doelman bij. ,,Als het kan, moeten we de juiste keuze maken qua profiel”, zei hij. ,,Jonge keepers hebben we al met Hugo Wentges, Kilian Nikiema en Youri Schoonderwaldt. Hugo doet het nu behoorlijk, maar het helpt hem ook als hij van een andere keeper ervaart wat er gevraagd wordt. Want al zijn ervaring is hij nu pas aan het opdoen.”

Uitstraling

Brood toonde zich dan ook gelukkig met het aantrekken van doelman Alessandro Damen. ,,Ik heb Damen regelmatig aan het werk gezien in zijn periode bij Excelsior en ik denk dat hij met zijn persoonlijkheid en uitstraling uitstekend bij deze groep zal passen”, zei de trainer via de officiële kanalen van ADO.

Nu is het afwachten of het bij het aantrekken van Damen blijft voor de Haagse club. Want hoewel de trainer nergens op rekent, hoopt hij op nog twee versterkingen.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een daarvan zou de Spaanse rechtsback Guillem Rodríguez Martínez kunnen worden. De 23-jarige verdediger die in september transfervrij overstapte van Real Madrid Castilla naar het Marokkaanse Moghreb Tétouan was afgelopen week op proef in Den Haag. ,,Zijn komst wordt besproken”, zei Brood daarover. ,,Wel proberen te kijken of we daar iets mee kunnen. Want we zijn achterin weer aan het switchen, omdat ook Boy Kemper een beetje kwetsbaar blijft.”

Tegelijkertijd blijft het voor ADO belangrijk dat er na Vicente Besuijen niet nog een basisspeler vertrekt. Zeker in het geval van Sem Steijn leek een uitgaande transfer best nog weleens tot de mogelijkheden te horen, maar de angst daarvoor nam de jonge middenvelder zelf resoluut weg. ,,Ik blijf bij honderd procent zeker bij ADO”, zei Steijn. ,,Ik heb over interesse in mij gelezen, maar dat is voor mij nooit concreet geworden. Ik maak zeker het seizoen af, omdat ik het erg naar mijn zin heb en vol voor promotie wil gaan. Dus ik ben niet bezig met andere clubs.”

En dus lijkt ADO de laatste dag van de transfermarkt vrij goed door te komen, al kan elke vorm van creatief boekhouden een welkome verrassing blijven vormen voor Brood.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.