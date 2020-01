ADO haalt met Van Buren, Thomas en De Bock drie spelers op één dag

Op het trainingskamp in het Spaanse Alhaurín el Grande was daar vorige week al de lange centrale verdediger Sam Stubbs. Gehuurd tot het einde van het seizoen van Middlesbrough. Vandaag voegden zich nog twee spelers van roemruchte clubs uit het Engelse profvoetbal.

Met het huren van George Thomas gaf Pardew zijn selectie nu ook een aanvallende impuls. Thomas komt eveneens op huurbasis over, hij van Leicester City. De 22-jarige middenvelder/aanvaller kwam al drie keer uit voor de nationale ploeg van Wales, maar speelde bij ‘The Foxes’ vooral in het hoogste jeugdteam.

Aanwinst George Thomas met het ADO shirt

Dat geldt niet voor Laurens De Bock, de tweede aanwinst van de dag. De 27-jarige linksbenige verdediger speelde lang in België op het hoogste niveau, maar zat bij Leeds United al even op dood spoor. Bij die club keerde hij onlangs na verhuurperiodes bij Oostende en Sunderland terug. Bij ADO zal hij de plek in de selectie innemen van Aleksander Bjelica, die na een paar maanden al weg mag.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd 's avonds ook nog de komst van Van Buren bekendgemaakt. De 27-jarige aanvaller komt over van Slavia Praag, waarmee hij dit seizoen nog actief was in de groepsfase van de Champions League. Hij moest bij de Tsjechische topclub echter vooral genoegen nemen met invalbeurten.

Van Buren speelde in Nederland tussen 2011 en 2013 voor Excelsior, eerst in de ere- en daarna in de eerste divisie. Na drie seizoenen bij het Deense Esbjerg fB maakte de oud-jeugdspeler van Feyenoord in 2016 de overstap naar Slavia.

Eerder werden ook Ravel Morrison (Sheffield United) en Ben Brereton (Blackburn Rovers) al met de nummer 17 van Nederland in verband gebracht. Pardew mag de selectie flink verversen in een poging om de club in de eredivisie te houden.

Het is de vraag of er de komende weken nog meer nieuwe spelers neerstrijken in Den Haag. ,,De urgentie om de markt nog op te gaan is nu minder hoog geworden, maar we sluiten onze ogen niet voor buitenkansjes die zich nog kunnen aandienen”, zegt ADO-directeur Mohammed Hamdi.