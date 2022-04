ADO haalt opgelucht adem na late zege tegen Helmond Sport: ‘Wedstrijd die we zo snel mogelijk vergeten’

Exact twee weken geleden is het dat de ADO-spelers na de nederlaag bij FC Dordrecht (3-1) met een grafstemming van het veld stapten. Directe promotie was nagenoeg onhaalbaar. Er restte ADO niet veel meer dan de potjes tegen mindere goden uit de Keuken Kampioen Divisie en de competitie ‘uitzingen’ tot aan de play-offs in mei. Gek was het dan ook niet dat de overwinning op één van die mindere goden - nota bene de hekkensluiter van de competitie - in het Cars Jeans Stadion vrijdagavond niet voor een jubelstemming zorgde.