ADO heeft de smaak te pakken: ‘We willen het voor elkaar doen’

Kapot zaten ze, de spelers van ADO Den Haag. Uitgeteld lagen ze na het laatste fluitsignaal op het natte kunstgrasveld. Terwijl die van Excelsior met gebogen hoofd afdropen na weer een nederlaag, stonden die in het groen en geel weer op om strompelend met de supporters feest te gaan vieren. Nog niet zolang geleden zat ADO in de zorgen. Nu was het feest. Alweer.