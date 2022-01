ADO heeft gewenste versterking binnen: Alessandro Damen komt over van Heracles Almelo

ADO-trainer Ruud Brood zei na de wedstrijd tegen De Graafschap al dat hij hoopte dat zijn selectie nog kon worden versterkt. Na het wegvallen van een flink aantal ervaren spelers is de Haagse ploeg de laatste weken ineens dun in het spelersmateriaal komen te zitten. ,,Ik hoop wel dat er nog spelers bij kunnen komen, maar ik denk niet dat het makkelijk gaat”, zei de trainer. ,,We moeten kijken wat de komende dagen doen, misschien wordt er ineens toch creativiteit getoond.”

Een dag later is aan de meest nadrukkelijke wens van de trainer in ieder geval gehoor gegeven, want het allerliefste wilde Brood er een nieuwe doelman bij. ,,Als het kan, moeten we de juiste keuze maken qua profiel”, zei hij. ,,Jonge keepers hebben we al met Hugo Wentges, Kilian Nikiema en Youri Schoonderwaldt. Hugo doet het nu behoorlijk, maar het helpt hem ook als hij van een andere keeper ervaart wat er gevraagd wordt. Want al zijn ervaring is hij nu pas aan het opdoen.”