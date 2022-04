ADO heeft na dertigste treffer Verheydt niets meer te winnen voordat play-offs beginnen

Zelfverze­ker­de Michael de Niet schiet Schevenin­gen richting handhaving: ‘Ik ben vrij in het koppie’

Dankzij twee knappe overwinningen tijdens het paasweekend lijkt directe handhaving in de tweede divisie voor Scheveningen slechts een kwestie van tijd. In de wedstrijden tegen Jong FC Volendam (2-0) en De Treffers (3-0) was Michael de Niet met drie treffers belangrijk voor de ‘Schollekoppen’. En dat terwijl hij niet lang geleden nog in de tweede klasse speelde. ,,Ik ben vrijer in het koppie.”

20 april