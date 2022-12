ADO heeft pijlen op Quick-talent Issac Dijkhuizen (19) gericht: ‘Iedere dag voetballen, dat is mijn droom’

Quick-revelatie Issac Dijkhuizen (18) leert van Ronaldinho: ‘Ik knal er elke week onbevangen in’

Quick-aanvaller Issac Dijkhuizen is nog maar 18 jaar, maar maakt in de eerste weken van het seizoen al grote indruk in de derde divisie. De jongeling vertelt over zijn voorbeelden Ronaldinho en Sadio Mané, zijn flitsende speelstijl en de tips die hij van zijn vader krijgt. ,,Als ze me schoppen is dat een zwaktebod.”

19 september