ADO houdt tenminste eer en trots hoog in duel met rivaal

Het thuisduel met FC Den Bosch was zes minuten onderweg toen de supporters van ADO Den Haag een groot spandoek ontvouwden. Op de tribunes van Midden-Noord was ‘KNVB Maffia’ leesbaar. En daaronder ‘ze kunnen onze punten afpakken, maar niet onze trots’. Het waren woorden die leken op die van Jamal Amofa, afgelopen vrijdag. De centrale verdediger gaf in aanloop naar de eerste wedstrijd van de tweede periode aan dat de eer van de Haagse ploeg op het spel stond, nu de eerste periodetitel er is. Nu de play-offs al zijn gehaald en rechtstreekse promotie door de sancties van de KNVB momenteel uit zicht is, moet de selectie van ADO de extrinsieke motivatie ergens anders vandaan halen.