ADO huurt Kishna opnieuw

Bij ADO vertrouwen ze erop dat de 23-jarige Kishna weer helemaal fit raakt. Manager voetbalzaken Jeffrey van As is blij met de lastminutedeal. ,,Een fitte Kishna is van grote waarde. Hij heeft de blessure bij ons opgelopen, dus wordt hij bij ons weer helemaal fit."



Kishna zelf gaf eerder al aan het liefste bij ADO te blijven. ,,Het is mijn club", aldus de aanvaller, die na Tomas Necid en Giovanni Troupée voor de Haagse club al de derde versterking is in de laatste week van de transfertermijn.