ADO in besloten oefenwedstrijd onderuit tegen FC Groningen, Ricardo Kishna maakt rentree

Ricardo Kishna (27) heeft vanmiddag zijn rentree gemaakt voor ADO Den Haag. De aanvaller deed in een besloten oefenduel me FC Groningen in Weesp een helft mee. De Haagse ploeg verloor ondanks een goal van Xander Severina, met 3-1.