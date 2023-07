ADO in besloten oefenwedstrijd onderuit tegen SK Beveren

Darije Kalezic weet dat hem bij leeggelo­pen ADO geen makkelijke job wacht: ‘Dit soort klussen past bij mij’

Een vrolijke Darije Kalezic was op zijn eerste dag als trainer van ADO Den Haag vol vertrouwen in een goed seizoen. Dat de 53-jarige Bosniër op de eerste training bijna alleen maar jeugdspelers tot zijn beschikking had, doet daar niets aan af. ,,Dit soort klussen past bij mij.”