ADO in ‘mini-voorbereiding’ richting de play-offs niet voorbij Jong FC Utrecht

Voor ADO Den Haag is directe promotie door de overwinning van Volendam op FC Den Bosch (1-2) definitief onmogelijk. Daarom stond er in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht voor de Haagse ploeg weinig meer op het spel. Giovanni Franken noemde de laatste drie competitieduels van dit seizoen in deze krant niet voor niets een ‘mini-voorbereiding’ richting de play-offs .

Maar dat er in een zonovergoten Den Haag niets meer op het spel stond, leek de Haagse ploeg in de beginfase weinig te deren. Al binnen dertien minuten kwam ADO op een 1-0 voorsprong. Een hoekschop van Sem Steijn plofte voor de voeten van Dhoraso Klas, die de bal vanuit de draai knap binnen volleerde.

Onder controle

Diezelfde Klas was amper vijf minuten later na een vlotlopende Haagse aanval met een schot van net buiten het strafschopgebied dicht bij de 2-0, maar de bal ging net naast het doel van Jong FC Utrecht-doelman Joey Houweling.

In de tweede helft veranderde dat niet en was het ADO dat, zonder groots te spelen, de wedstrijd onder controle had. Grote kansen bleven echter uit. Hervé Matthys had na een afgeslagen corner nog wel een aardig geplaatst schot in huis, maar gescoord werd er niet meer. Rechtsback Guillem Rodriguez, die recent een contract tekende bij de Haagse ploeg, maakte in minuut 68 nog wel zijn ADO-debuut.