ADO incasseert goals wéér te makkelijk en lijdt bij Helmond Sport pijnlijke nederlaag

Het hoofd gebogen, vol ongeloof. Even daarvoor hield hij zijn ploeg met een fraaie redding uit een strafschop nog in de wedstrijd, maar vijf minuten later klopte Martijn Kaars hem alsnog. Hugo Wentges leek het niet te kunnen geloven dat zijn ploeg de Helmond Sport-spits zó makkelijk liet uithalen en hem daarmee de kans gaf om de 2-1 te maken.

Precies die actie sprak boekdelen over de wedstrijd van ADO Den Haag bij Helmond Sport. Daar waar van de Haagse ploeg op papier, tegen een club in zwaar weer, toch echt wel een overwinning mocht worden verwacht, lukte het weer niet. De zoveelste teleurstelling van het seizoen is daarmee, terwijl het nog november moet worden, een feit.

Een positieveling zal zeggen dat ADO tegen Helmond Sport misschien wel recht op minimaal een punt had. De ploeg van Dirk Kuyt had het vaakst de bal en kreeg, met name in de tweede helft, kansen om een resultaat te boeken. Alleen slaagde de Haagse ploeg er nooit in om controle over de wedstrijd te krijgen. Daarin viel alle spelers wat te verwijten, uiteraard.

Aftroeven

Maar de manier waarop het in verdedigend opzicht weer keer op keer misging bij de Haagse ploeg, was toch wel het meest debet aan de nederlaag. Al in de vierde minuut ging Guillem Rodriguez opzichtig in de fout. De Spanjaard liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Helmond Sport-spits Kaars. Die behield het overzicht, gaf de bal voor op Håkon Lorentzen en de Noor rondde prima af.

Daarmee incasseerde ADO zijn 21ste tegendoelpunt van het seizoen, waarmee de ploeg van Kuyt in de onderste regionen van het lijstje van minst gepasseerde ploegen staat. Het bleek het begin van een avond waarop de groen-gele verdediging, zoals wel vaker dit seizoen, niet thuis gaf.

Even leek het erop dat het voor ADO toch nog een mooie avond werd. Na een matige eerste helft was het direct na rust beter en maakte de Haagse ploeg via Denzel Hall gelijk. De van Feyenoord gehuurde back punterde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prima binnen. Maar in plaats van erop en erover, ging ADO steeds verder naar achteren lopen.

Fraaie save

In eerste instantie kroop de Haagse ploeg nog door het oog van de naald, toen Helmond Sport halverwege de tweede helft een strafschop miste. Wentges veroorzaakte die zelf door Kaars naar het gras te werken, maar pakte de bal met een fraaie save ook zelf. Alleen was het voor ADO niet een moment om zichzelf daarna op te richten.

Sterker nog: Helmond Sport rook bloed. En vijf minuten na de gemiste strafschop viel de Brabantse goal alsnog. Kaars mocht vrij uithalen en liet Wentges nu wél kansloos. ADO kreeg nog wel kansen op de gelijkmaker. Daarbij was de grootste kans voor Thomas Verheydt, die ontsnapte aan bewaker Tom Beugelsdijk en de bal overkopte, maar scoren deed de Haagse formatie niet meer.

De ploeg van Kuyt won zo wéér niet van een laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie. Het lukte dit seizoen al vaker niet dan wel. De weg naar de play-offs is nog lang en in het linkerrijtje eindigen lijkt voor een ticket daarvoor voldoende. Maar als de Haagse ploeg écht iets wil dit seizoen, zullen in dit soort duels overwinningen moeten worden geboekt. En als dat op bezoek bij Helmond Sport al niet lukt, is het de vraag waar wel.

