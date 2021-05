ADO is leeg en uitgeput, Shaquille Pinas is blij dat het seizoen voorbij is

Shaquille Pinas keek somber voor zich uit. Hij oogde leeg, uitgeput. Het kostte hem dan ook geen moeite om antwoord te geven op de vraag of hij er blij mee is dat het seizoen nu voorbij is. Dat is hij. Het was een slopend jaar geweest, in alle opzichten. En de uitwedstrijd tegen FC Twente betekende voor ADO Den Haag niet alleen het afscheid van de eredivisie, maar ook het afscheid van Pinas.