ADO kan de borst natmaken

,,We hebben een unieke kans laten liggen", besefte een teleurgestelde Fons Groenendijk in Sittard. De ADO-trainer wilde het daar niet over het aanstaande programma hebben, maar was ronduit teleurgesteld over wat zijn ploeg had laten zien. Als dit seizoen het spel gemaakt moet worden, toont ADO te weinig initiatief. Ook nu konden de tien van Fortuna niet uit elkaar gespeeld worden. Met als gevolg een wanhoopsoffensief in de laatste minuten waarbij zoveel ruimte werd weggegeven, dat Fortuna op de counter nog het dichtst bij de zege was.