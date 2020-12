ADO kan nu niet anders spelen dan op deze manier: ‘We moeten nog een hoop leren’

Ruud Brood was na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht tevreden over de georganiseerde manier waarop ADO Den Haag had gespeeld. Door compact en geconcentreerd te verdedigen was de Haagse ploeg weinig in de problemen gekomen en kon het in de slotfase tegen tien Utrechters nog gelijkmaken. Het wedstrijdbeeld was vergelijkbaar met dat van een week eerder, thuis tegen SC Heerenveen.