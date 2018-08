ADO kan op oorlogspad

ADO durfde te wachten tot het eind van de transfertermijn, ondanks dat twee van de eerste drie wedstrijden in de eredivisie verloren gingen. De aanhang roerde zich al. Op social media bijvoorbeeld. Algemeen directeur Mattijs Manders is actief op Twitter. Daar kreeg hij al de ene na de andere vraag. Verontrust werd hem gevraagd waar die nieuwe spits toch bleef. Nou, daar was hij dan gisteren. In een vlot filmpje kwamen eerst al die bijtende tweets voorbij, voordat Tomas Necid in beeld verscheen.