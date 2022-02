ADO-keeper Damen krijgt de voorkeur boven jeugdexponent Wentges: ‘Hugo’s tijd komt nog wel’

Alessandro, had je verwacht dat je gelijk zou starten?

Alessandro Damen: ,,Ik ben natuurlijk wel naar ADO heen gekomen met het idee om te gaan spelen, dus dan hoop je dat je er gelijk de eerste wedstrijd in staat. Dat was ook zo. De trainer koos voor mij, dus dat is fijn.”

Maar Hugo Wentges is een jonge keeper, die het goed gedaan heeft als vervanger van Luuk Koopmans. Het sentiment is dan dat hij zijn kans verdient, voelde jij dat ook?

,,Ja, daar heb je mee te maken. Maar de club was ook duidelijk dat ze op zoek zijn naar een keeper met wat meer ervaring. Dat is met oog op de ranglijst, want we staan er mooi voor en er komen belangrijke wedstrijden. Ik denk dat ik met mijn ervaring wat extra’s kan brengen. En ik denk dat Hugo’s tijd nog wel gaat komen.”

Ervaring met oog op de ranglijst, dus je kijkt naar de top-2?

,,Waar ik vooral mee bezig ben, is wedstrijden winnen. Dit was de eerste, nu door naar vrijdag. Als we blijven winnen, komt het vanzelf goed en hoeven we niet naar de ranglijst te kijken.”

Hoe was de kennismaking met ADO, deze week?

Het is een mooie club. Ik heb een goede trainingsweek gehad, de jongens leren kennen. En ik heb meteen een klik met de keeperstrainer. Ik voel me gelijk op mijn plek. Het is een prachtige groep, joh. Er zit veel sfeer in, maar we willen ook hard werken. Dat gaat op een goede manier. Fijn om in zo’n groep in te stromen.”

