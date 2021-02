ADO-keeper Martin Fraisl zet in thuisduel met PSV zijn levensmotto kracht bij: ‘Ik weiger te degraderen’

‘Never go down’, het is één van de belangrijkste motto’s in het leven van Martin Fraisl. Nooit degraderen. Kort nadat hij door ADO Den Haag werd aangetrokken, sprak hij het duidelijk uit. En wie denkt dat de Oostenrijkse keeper het zichzelf makkelijk maakt in het behalen van die doelstelling, heeft het mis. Fraisl speelt dit seizoen voor het vijfde jaar op rij in een team dat tegen degradatie strijdt.