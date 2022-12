ADO knokt zich in doelpuntrijk oefenduel met FC Utrecht knap terug, Boy Kemper maakt rentree

ADO Den Haag heeft vrijdag in een spectaculair oefenduel met 4-4 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. De ploeg van Dick Advocaat leek af te stevenen op een nederlaag, maar maakte in het laatste kwart van de wedstrijd een 2-4 achterstand goed.

Ten opzichte van het competitieduel met TOP Oss (0-0) van afgelopen vrijdag wijzigde Dick Advocaat zijn ploeg op twee plekken: Amar Catic en Max de Waal speelden in plaats van Joël Zwarts en Silvinho Esajas. Met FC Utrecht, dat met onder anderen de veelbesproken Amin Younes in de basis startte, trof ADO Den Haag een pittige tegenstander. Al was het eerste half uur voor de ploeg van Advocaat.

In een regenachtig Den Haag kwam ADO ook op voorsprong. De Waal schoot de bal na dertien minuten vanaf de rand van het strafschopgebied via een Utrechts been binnen. Daarna bleef ADO gemakkelijk op de been, tot de Haagse ploeg in vier minuten tijd twee keer een doelpunt moest slikken. Sean Klaiber en Moussa Sylla verschalkten Luuk Koopmans. Onder toeziend oog van Cor Pot, die bij de Haagse club klankbord van Advocaat wordt, stelde ADO dankzij een rake schuiver van Xander Severina nog voor rust orde op zaken.

Volledig scherm De regen kwam vrijdag in Den Haag met bakken uit de lucht. © Angelo Blankespoor

In het eerste kwartier na de pauze leek FC Utrecht dankzij doelpunten van Can Bozdogan en Daishwan Redan op rozen te zitten. Maar ADO bleef doorgaan en knokte zich via goals van invallers Daryl Werker (kopbal) en Nick Broekhuizen (laag schot) terug tot 4-4. Daar bleef het bij. Een mooi moment was daarnaast de invalbeurt van Boy Kemper, die na ruim drie maanden blessureleed weer minuten maakte.

Voor ADO wacht volgende week vrijdag nog één oefenwedstrijd, voordat de ploeg op 6 januari de competitie tegen FC Dordrecht hervat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.