ADO knokt zich in Haags kwartiertje naast tiental FC Utrecht

ADO Den Haag heeft zich in Utrecht naar een 1-1 gelijkspel geknokt. De ploeg van Ruud Brood werd daarbij geholpen door Adrián Dalmau, die in de tweede helft een rode kaart kreeg. In het Haagse kwartiertje maakte Michiel Kramer vervolgens de gelijkmaker.

In de eerste helft moesten beide ploegen het hebben van spaarzame uitbraken. Zowel FC Utrecht als ADO kreeg het niet voor elkaar om via een uitgespeelde aanval een kans te creëren. De Haagse ploeg werd gevaarlijk via Vicente Besuijen die na een miscommunicatie bij de thuisploeg kon uitbreken, maar over schoot.

Veel groter waren de mogelijkheden die FC Utrecht kreeg. Hagenaar Mimoun Mahi schoot slap in de handen van ADO-keeper Luuk Koopmans nadat hij door een slechte terugspeelbal van Ilay Elmkies werd gelanceerd. Even later kreeg Gyrano Kerk een vergelijkbare kans, maar ook hij maakte het Koopmans niet moeilijk.

Maar na de rust werd de wedstrijd snel opengebroken. Na een afgeslagen vrije trap vond Mark van der Maarel de geheel vrijstaande Justin Hoogma in het volle zestienmetergebied van ADO. De Haagse defensie was ervan overtuigd dat de Utrecht-verdediger buitenspel stond, maar daar was geen sprake van. Van dichtbij kon Hoogma eenvoudig scoren.

ADO, dat tot dan toe vooral geconcentreerd probeerde te verdedigen, werd daardoor al vroeg in de tweede helft gedwongen om meer naar voren te gaan voetballen. Maar daar had het aanvankelijk moeite mee. Alleen uit een vrije trap werd de Haagse ploeg gevaarlijk. De Italiaanse verdediger Dario Del Fabro kopte de bal voorlangs.

Maar de aanleiding voor die vrije trap had er wel voor gezorgd dat ADO meer geloof kreeg in een goed resultaat. De overtreding die Adrián Dalmau maakte op Samy Bourard leverde de Spaanse spits namelijk zijn tweede gele kaart op.

Tegen tien man slaagde ADO er eindelijk in om gaten te vinden in de Utrechtse verdediging. Dat leverde in de 85ste minuut de gelijkmaker op. Milan van Ewijk zette met een mooie steekpass Kees de Boer vrij in het strafschopgebied van FC Utrecht. De Volendamse middenvelder bleef goed kijken en vond Michiel Kramer, die de 1-1 binnengleed.

Daarmee knokte ADO zich voor de tweede week op een rij naar een resultaat tegen een op papier sterke tegenstander. Met twee punten uit de eerste drie wedstrijden onder Ruud Brood gaat de ploeg volgende week op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen.