ADO komt met de schrik vrij: ploeg van Dirk Kuyt dankzij fraai doelpunt nipt langs Excelsior'31

KNVB-bekerADO Den Haag heeft dinsdagavond in de eerste ronde van de TOTO KNVB-beker met 2-3 van Excelsior’31 gewonnen. In het Overijsselse Rijssen hing een blamage van ADO lange tijd in de lucht, maar een wonderschone uithaal van debutant Malik Sellouki was het kantelpunt in de wedstrijd.

Opgejaagd door een volgepakt sportpark De Koerbelt schoot Excelsior’31, de huidige nummer 17 van de derde divisie zaterdag, uit de startblokken. Via een hoekschop in de tweede minuut kwam de thuisploeg bijna razendsnel op 1-0. Luuk Koopmans, die eerste keeper Hugo Wentges verving, was kansloos op een kopbal van Niek Davina, maar de bal spatte uiteen op de lat.

Na een klein half uur spelen kwam ADO, dat via grote kansen van Amar Catic (schot hoog over) en Dhoraso Klas (zwakke kopbal) ook aan de voorsprong had geroken, toch op achterstand. Centrale verdediger en gelegenheidsaanvoerder Daryl Werker liet zich eenvoudig wegzetten door Givan Werkhoven, waarna de bal belandde bij Jasper Veltkamp, die met een schot uit de draai Koopmans kansloos liet.

Lang konden de ruim tweeduizend toeschouwers niet van de voorsprong genieten, want amper vijf minuten later maakte ADO-spits Mario Bilate met zijn eerste treffer in Haagse dienst alweer gelijk.

Na een enthousiaste loterij in de rust, waarbij half Rijssen prijs leek te hebben, begon ADO dramatisch aan de tweede helft. Apathisch verdedigend werk van onder anderen Werker werd door Excelsior’31-spits Werkhoven met een rake schuiver van twintig meter afgestraft: 2-1.

Afstandsschot Sellouki

Kort mochten de Rijssenaren dromen van een bekerstunt, maar een prachtig doelpunt van Malik Sellouki in de 58ste minuut maakte vroegtijdig een einde aan de feestvreugde. De 22-jarige Fransman, die in de rust voor Max de Waal in het veld was gekomen en zijn officiële debuut voor de Haagse club maakte, schoot de bal vanaf dertig meter op fraaie wijze achter Excelsior’31-doelman Anthony van Zaltbommel.

Even later kon de doelman uit Rijssen de bal opnieuw uit het net halen. Na een goede aanval via basisdebutant Titouan Thomas, die van de Portugese satellietclub Estoril wordt gehuurd, en Xander Severina maakte de ingevallen spits Thomas Verheyt koeltjes af: 2-3. De Haagse spits, die tegen NAC ook al een glimp van zijn topvorm van vorig seizoen liet zien, scoorde voor de derde wedstrijd op een rij.

3-3 afgekeurd

In het restant verzuimde ADO om via een van de vele uitbraken de bekeroverwinning eerder veilig te stellen. Excelsior’31 werd ook nog meerdere malen gevaarlijk voor de goal van Koopmans. Werkhoven, misschien wel de man van de wedstrijd, maakte tien minuten voor tijd de 3-3. De euforie op ‘De Koerbelt’ duurde echter een halve seconde, want scheidsrechter Martin Perez keurde de treffer af wegens buitenspel. In slotminuut schoot de Overijsselse ook nog rakelings naast.

Zodoende bleef Kuyt en zijn ploeg een bekerblamage bespaard en gaat ADO de koker in voor de loting van de tweede ronde van de KNVB-beker.

