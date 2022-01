ADO legt het na verlenging af tegen RKC: ‘Voor de eredivisie hebben we meer tactisch vermogen nodig’

Aan zelfvertrouwen ontbrak het de spelers van ADO Den Haag in ieder geval niet. Al weken speculeren ze over hoe het zou gaan als ze een tegenstander uit de eredivisie zouden treffen. Zo sprak de Belgische middenvelder Samy Bourard, vorig seizoen in de eredivisie ook al even speler van de Haagse club, uit dat hij denkt dat de huidige ploeg beter is dan die van vorig jaar. Eljero Elia zei zelfs vol bravoure dat hij vindt dat ADO betere spelers heeft dan RKC, de tegenstander in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.

Dat zelfvertrouwen is uiteraard gevoerd door de reeks overwinningen in de Keuken Kampioen Divisie. Want een divisie lager dan waarop Bourard en Elia een jaar geleden actief waren wint ADO al sinds november alle wedstrijden. En dus wilde de Haagse ploeg weleens zien of het een niveau hoger ook kan. ,,Het is mooi om te kijken waar we staan tegen een ploeg uit het rechterrijtje van de eredivisie”, zei Thomas Verheydt erover. ,,We kunnen ons als ploeg nu op de kaart zetten.”

Quote Ik snap wel dat ze zeggen: laat ons die uitdaging maar aangaan. Maar als we met dit team de eredivisie in zouden gaan, hebben we wel meer tactisch vermogen nodig Ruud Brood

De Haagse spits was vooral benieuwd naar dat niveau. Want in tegenstelling tot een aantal van zijn ploeggenoten, kent hij dat niet. Maar als hij er ooit klaar voor is om zichzelf op eredivisie te laten zien, dan is het nu, met dit ADO. Want Verheydt is bezig aan een ongekende succesreeks. In de laatste tien officiële wedstrijden scoorde hij. Tien doelpunten maakte hij in de laatste acht competitiewedstrijden. En tussendoor scoorde hij ook in het bekertoernooi nog twee keer tegen Gemert.

En RKC werd tegenstander nummer tien in dat rijtje. Want Verheydt en ADO kwamen in Waalwijk prima voor de dag. Weliswaar na een weifelende start en een achterstand na 18 minuten door een doelpunt van Roy Kuijpers aan het einde van een aanval waarmee de thuisploeg te makkelijk door de Haagse verdediging sneed. Maar toen ADO wat nadrukkelijker van zich af ging bijten, bleken ze het ook een club uit het rechterrijtje van de eredivisie lastig te kunnen maken, ook al speelde RKC niet in de sterkste opstelling.

Via een gelukje kwam de ploeg van trainer Ruud Brood, die eerder in zijn carrière met tegenstander RKC twee keer naar de eredivisie promoveerde, op gelijke hoogte. Toen ADO-aanvoerder Boy Kemper uit een vrije trap achterwaarts op de paal kopte, werkte RKC-keeper Issam El Maach de bal knullig in eigen doel. Vanaf dat moment werd de Haagse ploeg brutaler en kwam het voor de rust zelfs op voorsprong. Door Verheydt, dus. Hij tikte een vrije trap van Sem Steijn binnen.

En daarmee leek het voorbehoud van hun trainer tegen te gaan spreken. Want Brood had, op de hoogte van het zelfvertrouwen van zijn spelers, voorafgaand aan de wedstrijd juist hard op de rem getrapt. ,,We kunnen winnen als we allemaal boven onszelf uitstijgen”, zei de trainer. ,,Ik snap wel dat ze zeggen: laat ons die uitdaging maar aangaan. Maar als we met dit team de eredivisie in zouden gaan, hebben we wel meer tactisch vermogen nodig.”

Hattrick Odgaard

Maar de realiteit was dat ADO in Waalwijk redelijk eenvoudig met RKC mee kon komen. Al was dat buiten Jens Odgaard gerekend. De Deen, in de eredivisie de meest productieve speler van de Waalwijkers, viel halverwege de tweede helft in en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn ploeg alsnog naar de kwartfinale gaat. Eerst schoot hij van afstand de gelijkmaker binnen en in de verlenging scoorde hij nog twee keer. Eerst met weer een hard schot, daarna met een fraai lobje.

En zo ondervond de Haagse ploeg in Waalwijk dat het zelfvertrouwen in het elftal in ieder geval niet geheel onterecht is, maar leverde dat ADO geen bekerzege op.

