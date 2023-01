ADO lijdt onnodig puntenverlies tegen Jong FC Utrecht: ‘Hadden minimaal vier keer moeten scoren’

De blikken waren bij het duel met Jong FC Utrecht vooral op Joey Sleegers gericht, die eindelijk zijn debuut in het ADO-shirt mocht maken, gericht. De Helmondse aanvaller was bedrijvig in zijn eerste optreden in Haagse dienst, maar kon geen hoofdrol voor zich opeisen. Die hoofdrol leek er opvallend genoeg wel te zijn voor verdediger Boy Kemper, maar ADO gaf de zege nog weg.

De eerste kans in Den Haag was voor Jong FC Utrecht. Na een lange bal van achteruit kon Eliano Reijnders de bal over Luuk Koopmans heen liften, maar de middenvelder faalde. Daarna nam ADO, dat Denzel Hall terug zag keren van een blessure en met Kemper centraal achterin aantrad omdat Finn van Breemen en Tyrese Asante geschorst waren, het heft in handen en kreeg de Haagse ploeg de kansen.

Dribbels Sleegers

Het was met name te danken aan de dribbels van Sleegers, die meerdere mogelijkheden kreeg. Eenmaal met het hoofd uit een hoekschop, maar de grootste nog op aangeven van Amir Absalem. Sleegers stuitte echter op de al vroeg met een blessure uitvallende doelman Calvin Raatsie. De ban werd echter niet veel later dankzij Kemper alsnog gebroken.

Hij veroverde de bal, liep de Jong FC Utrecht-spelers voorbij alsof het etalegepoppen waren en legde de bal panklaar voor Thomas Verheydt neer. Die hoefde de bal via wat Utrechtse lichaamsdelen alleen nog maar binnen te prikken: 1-0. ,,Het was een aardige slalom, een ouderwetse”, zegt Kemper. ,,In de jeugd als centrale verdediger en als linksback bij ADO had ik die drang ook al. Ik ging er een aantal voorbij en op een gegeven moment kwam ik bij de achterlijn uit. Toen gaf ik hem maar aan Thomas. Het is zijn werk goals te maken.”

Volledig scherm Boy Kemper stond met een fraaie solo aan de basis van de openingsgoal van ADO Den Haag. © Pro Shots / Shane Winsser

Voor rust kreeg de Utrechtse beloftenploeg een grote kopkans via Mees Rijks, maar die faalde. Dat deed de spits, nadat ADO meerdere kansen op de tweede treffer had laten liggen, niet. Rijks werkte de bal na een voorzet via het been van ADO-verdediger Daryl Werker achter doelman Koopmans. Gesteund door het publiek zette ADO nog een slotoffensief in, maar doelpunten vielen er niet meer.

,,Dit gelijkspel is heel erg onnodig”, vertelt verdediger Hall na afloop. ,,Je moet je kansen afmaken, dan maak je het jezelf zo veel makkelijker. We hadden minimaal vier keer moeten scoren in mijn optiek. Bij het tegendoelpunt zijn we ook niet scherp. We wisten van tevoren dat zij in de counter gevaarlijk waren, maar toch staan we te slapen.”

Het zorgde ervoor dat de ploeg van Advocaat, die zich in de strijd om de play-offplekken niet te veel misstappen kan veroorloven, duur puntenverlies leed. De eerstvolgende wedstrijd van ADO is vrijdag uit tegen VVV-Venlo.

