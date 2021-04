ADO lijkt zaak tegen Chinese eigenaar te gaan winnen, maar is niet meteen uit financiële problemen

Het was vanmorgen een korte zitting in het Haagse Gerechtshof. Waar een delegatie van ADO Den Haag in een kort geding tegenover de Chinese eigenaar United Vansen (UVS) had moeten staan, werd het een vlug vraaggesprek tussen de rechter en de advocate van de voetbalclub.



De Chinezen waren namelijk afwezig, zoals van tevoren eigenlijk ook wel werd verwacht. UVS koos er daarmee voor geen uitleg te geven over het uitblijven van de betalingen. ADO eist op korte termijn minstens twee miljoen euro van de Chinese grootaandeelhouder, die de miljoenen in augustus garandeerde te betalen.